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Здравоохранение 27.07.2021 20:03

После "Спутника V" ревакцинироваться лучше другой вакциной - ученый

Ревакцинацию после "Спутника V" лучше сделать другой вакциной, сказал в интервью "Интерфаксу" директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

"После "Спутника V" пока лучше сменить вакцину. Аденовирус, который использовался при конструировании "Спутника", сам по себе является достаточно мощным антигеном, и на него тоже вырабатываются антитела, что может быть источником ненужных реакций со стороны иммунной системы, - объяснил ученый.

По мнению Тотоляна, повторное использование "Спутника V" должно быть предметом специального клинического исследования.

При этом ученый напомнил, что в рекомендациях Минздрава говорится, что для ревакцинации можно использовать любую из зарегистрированных в РФ вакцин. Кроме "Спутника V", в России зарегистрированы однокомпонентная "Спутник Лайт" и двухкомпонентные "ЭпиВакКорона" и "Ковивак".

Согласно тем же рекомендациям Минздрава, прививку необходимо делать раз в полгода либо через полгода после перенесенного COVID-19.

Полный текст интервью А.Тотоляна опубликован на сайте https://www.interfax-russia.ru/exclusives

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]