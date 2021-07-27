Ревакцинацию после "Спутника V" лучше сделать другой вакциной, сказал в интервью "Интерфаксу" директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.
"После "Спутника V" пока лучше сменить вакцину. Аденовирус, который использовался при конструировании "Спутника", сам по себе является достаточно мощным антигеном, и на него тоже вырабатываются антитела, что может быть источником ненужных реакций со стороны иммунной системы, - объяснил ученый.
По мнению Тотоляна, повторное использование "Спутника V" должно быть предметом специального клинического исследования.
При этом ученый напомнил, что в рекомендациях Минздрава говорится, что для ревакцинации можно использовать любую из зарегистрированных в РФ вакцин. Кроме "Спутника V", в России зарегистрированы однокомпонентная "Спутник Лайт" и двухкомпонентные "ЭпиВакКорона" и "Ковивак".
Согласно тем же рекомендациям Минздрава, прививку необходимо делать раз в полгода либо через полгода после перенесенного COVID-19.
Полный текст интервью А.Тотоляна опубликован на сайте https://www.interfax-russia.ru/exclusives
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