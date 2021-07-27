Литовский политик осужден на шесть лет за шпионаж в пользу России

Шяуляйский окружной суд во вторник признал бывшего политика Альгирдаса Паляцкиса виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к шести годам лишения свободы.
Генеральная прокуратура предлагала наказать Паляцкиса девятью годами лишения свободы.
Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.
Признавший свою вину в этом уголовном деле и давший показания вильнюсский предприниматель Деймантас Бертаускас освобожден от уголовной ответственности, сообщил BNS представитель суда.
Как утверждает Генпрокуратура, в период с февраля 2017 года до октября 2018 года обвиняемые действовали в составе организованной группы с работником российской разведки и другими гражданами РФ, один из которых признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве. Подозреваемые за денежное вознаграждение, предположительно, собирали информацию, интересовавшую российскую разведку.
В декабре 2018 года литовские правоохранительные органы объявили о проведении расследования возможного шпионажа в пользу России, в котором подозрения были предъявлены "целой сети лиц", среди них бывшему лидеру "Социалистического народного фронта" Паляцкису.
Тогда сообщалось, что были задержаны и другие лица, однако их фамилии не разглашаются.
По этому же делу в Литве 18 декабря 2018 года был задержан гражданин России, бывший лидер просоветской организации "Единство" Валерий Иванов.
Один из бывших переговорщиков о вступлении Литвы в Евросоюз, Паляцкис был членом сейма в 2004-2007 годах, а в 2007 - 2008 годах занимал должность вице-мэра Вильнюса.
Из Социал-демократической партии политик был исключен из-за противостояния и открытой конфронтации с партийным руководством в 2008 году. Потом он сам создал партию " Социалистический народный фронт", из которой вышел в начале прошлого года.
СНФ и его бывший руководитель Паляцкис не раз упоминались в публичных отчетах литовской разведки об угрозах национальной безопасности.
Разведка называла СНФ пророссийской политической силой, писала об участии представителей партии в направленных против США и НАТО пророссийских пропагандистских акциях.
В 2012 году Паляцкис был осужден за то, что "отрицал факт агрессии СССР против Литовской Республики" после заявлений о событиях 13 января 1991 года.
По данным Реестрового центра, до ареста Паляцкис работал менеджером общественных учреждений Antakalnio bendruomene и Visuomeniniu projektu centras.
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