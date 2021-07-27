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Дальнее зарубежье 27.07.2021 18:33

Лесные пожары разгорелись к северу от Афин

Природные пожары бушуют в районе населенного пункта Стамата к северу от Афин, сообщает газета "Катимерини".

В борьбе с огнем задействованы, в частности, четыре самолета и пять вертолетов. Однако ситуация осложняется сильным ветром, порывы которого ускоряют распространение огня.

По данным местных пожарных служб, пламя приблизилось к жилым районам.

Лесные пожары также зафиксированы близ населенного пункта Вирон, к юго-востоку от греческой столицы.

Пока данных о пострадавших не поступало.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРЕЦИЯ, АФИНЫ, ЛЕСА, ПОЖАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]