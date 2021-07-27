Лесные пожары разгорелись к северу от Афин

Природные пожары бушуют в районе населенного пункта Стамата к северу от Афин, сообщает газета "Катимерини".
В борьбе с огнем задействованы, в частности, четыре самолета и пять вертолетов. Однако ситуация осложняется сильным ветром, порывы которого ускоряют распространение огня.
По данным местных пожарных служб, пламя приблизилось к жилым районам.
Лесные пожары также зафиксированы близ населенного пункта Вирон, к юго-востоку от греческой столицы.
Пока данных о пострадавших не поступало.
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