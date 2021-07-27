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Бизнес и законодательство 27.07.2021 16:26

Компании из Сербии заинтересованы в запуске Зангезурского коридора - Бабаев

Баку и Белград заинтересованы в развитии двусторонних отношений, заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

"Между нашими странами очень тесные связи. Сербия наш стратегический партнер. Сербия заинтересована в расширении двусторонних отношений. Существует несколько направлений развития. В частности, мы приглашаем сербские компании принять участие в восстановлении Карабахского региона. Открытие Зангезурского коридора очень интересует Сербию, так как оно приведет к очень многим изменениям в регионе, откроются новые возможности и перспективы и Сербия выразила заинтересованность воспользоваться в этом направлении", - сказал Бабаев журналистам во вторник.

Министр также отметил, что обе стороны заинтересованы в развитии отношений в сфере АПК. В частности, Бабаев подчеркнул о заинтересованности азербайджанской стороны в экспорте сельхозпродукции в Сербию.

Кроме того, предметом развития двусторонних отношений является использование сербской стороной возможностей спутников Азербайджана.

Министр добавил, что стороны обсуждали вопрос создания совместных предприятий и реализации инвестиционных проектов.

Одним из важных вопросов Бабаев отметил тему энергетического сотрудничества, в частности, возможности присоединения Сербии к «Южному газовому коридору» и покупке газа из Азербайджана.

«Также мы обсудили вопросы сотрудничества в туристической, экономической, социальной, торгово-инвестиционной, культурной сферах», - добавил Бабаев.

Х.Насирзаде, Э.Шафиев

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Тэги: СЕРБИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]