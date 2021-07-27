Баку и Белград готовят к подписанию 8 документов

Азербайджан и Сербия готовят к подписанию 8 документов, говорится в сообщении министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН).

«Во вторник глава МТСЗН Сахиль Бабаев и глава МИД Сербии Никола Селакович провели встречу тет-а-тет, а затем состоялось шестое заседание азербайджано-сербской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Бабаев в своем выступлении отметил, что на сегодняшний день между Азербайджаном и Сербией подписано 34 документа в различных сферах, и на рассмотрении находятся проекты еще 8 документов», - говорится в сообщении Минтруда.

Кроме того, Бабаев сообщил, что товарооборот между Азербайджаном и Сербией в 2020 году вырос на 6,3%, в январе-мае текущего года - на 55,4%. Он также выразил уверенность в активном участии сербских компаний в восстановительных работах в Карабахе.

Селакович, в свою очередь, отметил важность углубления отношений с Азербайджаном в различных сферах экономики и в области гуманитарного сотрудничества.

«Стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономических отношений, а также возможности сотрудничества в сферах энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры, строительства, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, туризма, образования и других областях», - говорится в сообщении

По итогам заседания был подписан протокол, который предусматривает организацию двухсторонних встреч по вопросам экономики, торговли, инвестиций, экономических форумов и встреч между компаниями двух стран.

Также протокол отражает приоритеты сотрудничества в сферах транспорта, инфраструктуры, инноваций и ИКТ, образования, труда, занятости, социального обеспечения, культуры, туризма, продовольственной безопасности, стандартизации и т.

Н.Аббасова