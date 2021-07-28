Страны Балтии в I полугодии импортировали 57% потребленной электроэнергии

Производство электроэнергии в Балтийских странах в целом в первом полугодии 2021 года увеличилось почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 8,31 млрд кВт.ч, сообщило эстонское интернет-издание postimees.ee.
Потребление электроэнергии в странах Балтии в январе-июне увеличилось на 5% - до 14,79 млрд кВт.ч.
"В результате баланс балтийской электроэнергии оказался дефицитным на 6,48 млрд кВт.ч, что составляет 43% потребления", - говорится в сообщении.
В первой половине этого года в Эстонии было произведено 2,77 млрд кВт.ч электроэнергии (рост на 33%). Потребление увеличилось на 8% - до 4,61 млрд кВт.ч.
Четверть потребленной электроэнергии была выработана возобновляемыми источниками - 1,23 млрд кВт.ч (рост на 13%). Производство из невозобновляемых источников увеличилось на 55% - до 1,54 млрд кВт.ч.
Импорт из соседних стран снизился на четверть - до 1,67 млрд кВт.ч, экспорт остался близким к нулю, как и годом ранее. Транзитный поток через эстонскую энергосистему увеличился на 14% - до 1,69 млрд кВт.ч.
К концу первого полугодия баланс энергосистемы Эстонии был дефицитным на 1,84 млрд кВт.ч, или 40% потребления.
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