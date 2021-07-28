Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0067 RUR   0.0231 GBR   2.3508 TRY   0.1986

Цена на нефть

27.07 $/bbl   WTI 71.65 -0.26 Brent 74.48 -0.02

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 28.07.2021 00:50

Страны Балтии в I полугодии импортировали 57% потребленной электроэнергии

Производство электроэнергии в Балтийских странах в целом в первом полугодии 2021 года увеличилось почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 8,31 млрд кВт.ч, сообщило эстонское интернет-издание postimees.ee.

Потребление электроэнергии в странах Балтии в январе-июне увеличилось на 5% - до 14,79 млрд кВт.ч.

"В результате баланс балтийской электроэнергии оказался дефицитным на 6,48 млрд кВт.ч, что составляет 43% потребления", - говорится в сообщении.

В первой половине этого года в Эстонии было произведено 2,77 млрд кВт.ч электроэнергии (рост на 33%). Потребление увеличилось на 8% - до 4,61 млрд кВт.ч.

Четверть потребленной электроэнергии была выработана возобновляемыми источниками - 1,23 млрд кВт.ч (рост на 13%). Производство из невозобновляемых источников увеличилось на 55% - до 1,54 млрд кВт.ч.

Импорт из соседних стран снизился на четверть - до 1,67 млрд кВт.ч, экспорт остался близким к нулю, как и годом ранее. Транзитный поток через эстонскую энергосистему увеличился на 14% - до 1,69 млрд кВт.ч.

К концу первого полугодия баланс энергосистемы Эстонии был дефицитным на 1,84 млрд кВт.ч, или 40% потребления.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАЛТИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ВЫРАБОТКА, ПОТРЕБЛЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]