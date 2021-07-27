Американцы потеряли более $500 млн из-за мошенничеств, связанных с пандемией - FTC

Американцы потеряли в общей сложности $501 млн в результате мошеннических действий, связанных с COVID-19, свидетельствуют данные Федеральной торговой комиссии (FTC) США.

С начала прошлого года ведомство получило от потребителей более 558 тыс. жалоб, так или иначе связанных с коронавирусом, при этом в 60% случаях сообщалось о мошенничествах.

Средние потери в расчете на человека составили порядка $370.

Мошенники используют множество различных схем для выманивания денег у американцев, отмечают в FTC.

Порядка 16% всех сообщений о мошенничестве (53 тыс.) пришлось на сферу онлайн-торговли, поскольку во время пандемии американцы стали активнее делать заказы в интернет-магазинах. Многие стали жертвами поддельных сайтов, принимавших заказы на популярные категории товаров, но так и не доставивших оплаченные товары покупателям, отмечают в FTC.

Потери американцев в результате мошеннических действий, связанных с различными туристическими возможностями, составили порядка $77 млн.

Тем временем Американская федерация потребителей (CFA) сообщила, что ей чаще всего поступают от потребителей жалобы на завышение цен на товары первой необходимости, в том числе на санитайзеры, туалетную бумагу и маски.