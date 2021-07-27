AccessBank опубликовал финансовый отчет за первое полугодие 2021 года

AccessBank, лидер рынка кредитования микро, малого и среднего бизнесов, обнародовал финансовые показатели за первое полугодие 2021-го года.

Дополнительная информация и детали доступны по ссылке: https://www.accessbank.az/az/our-bank/in-figures/

На конец второго квартала активы банка составляют 886 млн. манатов, что на 34.8 млн. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистый кредитный портфель банка на этот же период равен 501.3 млн. манат. Без учета резервов по покрытию возможных потерь по кредитам, совокупный портфель банка составляет 545.6 млн. манат. Удельный вес кредитного портфеля в балансе Банка увеличился с 59 % до 62%.

В 2021 году AccessBank выдал кредитов на сумму 272 млн. манатов, что на 113.6 млн. больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Рост кредитного портфеля по сравнению с концом 2020 года составил 43 миллионов манат.

Более 53% ежемесячно выдаваемых банком кредитов приходится на долю региональных филиалов и около 37% от всех микрокредитов выдаются на сельскохозяйственный сектор.

Депозитный портфель банка на конец июня составил 626 млн. манатов, увеличившись на 67.6 млн. по сравнению с концом прошлого года.

Чистые процентные доходы банка за первое полугодие 2021 года составили 25.2 млн. манат, что на 3 млн. манат больше, чем в предыдущем полугодии.

В настоящее время совокупный капитал банка равен 76.2 млн. манатов, превышая регулятивную норму (50 млн. манат) на 26.2 млн. манатов.

На конец июня 2021 года коэффициент мгновенной ликвидности банка составил 75.2%, что выше нормы (30%) в два с половиной раза.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнесы с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и др. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).