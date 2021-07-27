Парламенты Азербайджана, Турции и Пакистана подписали Бакинскую декларацию

Парламенты Азербайджана, Турции и Пакистана во вторник подписали Бакинскую декларацию.
Документ подписали председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп и председатель Национальной ассамблеи Пакистана Асад Гейсар.
Гафарова на церемонии подписания подчеркнула, что Бакинская декларация внесет вклад в укрепление стратегических связей между тремя странами.
Она подчеркнула, что декларация предусматривает расширение межпарламентского диалога, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества, выступление с единой позиции на международных площадках по вопросам, представляющим взаимный интерес, укрепление мира и безопасности.
Р.Ахмедов
AccessBank увеличил в I полугодии активы на 4%
American Airlines просит пилотов экономить топливо из-за дефицита в ряде аэропортов
Unibank увеличил в I полугодии активы на 9,4%, прибыль - сократил в 2,3 раза
Американцы потеряли более $500 млн из-за мошенничеств, связанных с пандемией - FTC
В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19, скончались 2 человека
В Азербайджане арестованы сотрудники Главного Клинического госпиталя Вооруженных сил за требование взятки с участников войны в Карабахе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
МИД Эстонии выразил протест Ирану в связи с нарушением военным кораблем морской границы
Президент Таджикистана обсудил с главой Минобороны Китая ситуацию в Афганистане
В Кремле не хотели бы, чтобы вывод войск США из Ирака привел к нестабильной ситуации в этой стране
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank опубликовал финансовый отчет за первое полугодие 2021 года
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» объявляет о приёме на работу сотрудников
С приложением «Nar+» абоненты смогут пополнять свой баланс автоматически
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом