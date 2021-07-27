Парламенты Азербайджана, Турции и Пакистана подписали Бакинскую декларацию

Парламенты Азербайджана, Турции и Пакистана во вторник подписали Бакинскую декларацию.

Документ подписали председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп и председатель Национальной ассамблеи Пакистана Асад Гейсар.

Гафарова на церемонии подписания подчеркнула, что Бакинская декларация внесет вклад в укрепление стратегических связей между тремя странами.

Она подчеркнула, что декларация предусматривает расширение межпарламентского диалога, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества, выступление с единой позиции на международных площадках по вопросам, представляющим взаимный интерес, укрепление мира и безопасности.

Р.Ахмедов