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Внешняя политика 27.07.2021 17:13

Парламенты Азербайджана, Турции и Пакистана подписали Бакинскую декларацию

Парламенты Азербайджана, Турции и Пакистана во вторник подписали Бакинскую декларацию.

Документ подписали председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп и председатель Национальной ассамблеи Пакистана Асад Гейсар.

Гафарова на церемонии подписания подчеркнула, что Бакинская декларация внесет вклад в укрепление стратегических связей между тремя странами.

Она подчеркнула, что декларация предусматривает расширение межпарламентского диалога, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества, выступление с единой позиции на международных площадках по вопросам, представляющим взаимный интерес, укрепление мира и безопасности.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ПАКИСТАН, ДЕКЛАРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]