Азербайджан и Россия договорились о сезонных поставках газа

Азербайджан и Россия договорились о сотрудничестве в сфере сезонного обмена природным газом.
«Соответствующий контракт подписан между госкомпанией «Азерконтракт» и группой Газпром. Срок действия соглашения - до 2023 года. Договор предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон, и аналогичных объемов газа из России в Азербайджан в зимний сезон", - говорится в сообщении «Азерконтракт».
По данным компании, объемы поставок будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы.
«Техническую реализацию соглашения по приему и отправки соответствующих объемов газа с азербайджанской стороны будет осуществлять компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР)", - говорится в информации.
Как отмечает Азерконтракт, данный договор позволит сторонам оптимально использовать свою нефтегазовую инфраструктуру.
«На фоне стремительного роста газодобычи в стране, (новым договором –ИФ) Азербайджан получает возможность создать дополнительные объемы собственного газа к зиме, когда уровень внутреннего потребления существенно увеличивается», - сообщает компания.
ОАО Государственная контрактная корпорация «Азерконтракт» была создана указом президента Азербайджана от 17 декабря 1996 года на базе бывшего министерства материальных ресурсов и министерства торговли.
С 2021 года «Азерконтракт» начал выполнять одну из функций SOCAR по оптовой купле-продаже природного газа. Начиная с этого года, данная компания выступает в качестве посредника между газодобывающими и газораспределительными компаниями и производителями энергии.
Н.Аббасова
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