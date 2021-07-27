Азербайджан и Россия договорились о сезонных поставках газа

Азербайджан и Россия договорились о сотрудничестве в сфере сезонного обмена природным газом.

«Соответствующий контракт подписан между госкомпанией «Азерконтракт» и группой Газпром. Срок действия соглашения - до 2023 года. Договор предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон, и аналогичных объемов газа из России в Азербайджан в зимний сезон", - говорится в сообщении «Азерконтракт».

По данным компании, объемы поставок будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы.

«Техническую реализацию соглашения по приему и отправки соответствующих объемов газа с азербайджанской стороны будет осуществлять компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР)", - говорится в информации.

Как отмечает Азерконтракт, данный договор позволит сторонам оптимально использовать свою нефтегазовую инфраструктуру.

«На фоне стремительного роста газодобычи в стране, (новым договором –ИФ) Азербайджан получает возможность создать дополнительные объемы собственного газа к зиме, когда уровень внутреннего потребления существенно увеличивается», - сообщает компания.

ОАО Государственная контрактная корпорация «Азерконтракт» была создана указом президента Азербайджана от 17 декабря 1996 года на базе бывшего министерства материальных ресурсов и министерства торговли.

С 2021 года «Азерконтракт» начал выполнять одну из функций SOCAR по оптовой купле-продаже природного газа. Начиная с этого года, данная компания выступает в качестве посредника между газодобывающими и газораспределительными компаниями и производителями энергии.

Н.Аббасова