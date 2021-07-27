Unibank увеличил в I полугодии активы на 9,4%, прибыль - сократил в 2,3 раза

Азербайджанский «Unibank» увеличил в первом полугодии 2021 года активы на 9,4% - до 892,935 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня 2021 года равен 661,261 млн манатов (рост на 16,9% по сравнению с показателем на конец 2020г - ИФ). При этом на долю потребительских кредитов приходится 380,703 млн манатов (рост на 23,5%), на бизнес-кредиты – 222,157 млн манатов (рост на 10,7%)

Обязательства банка оцениваются в 795,603 млн манатов (рост на 10,6%). Депозиты в банке составили 619,092 млн манатов (рост на 18,5%), в том числе вклады населения – 521,364 млн манатов (рост на 22,3%)

Капитал банка на 1 июля 2021 года равен 97,332 млн манатов (рост на 0,6), уставный капитал – 125 млн 686,36 тыс. манатов (не изменился)

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в первом полугодии составила 3 млн 915 тыс. манатов, что в 2,3 раза меньше показателя аналогичного периода 2020 года.

Unibank создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.

А.Азизов