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Регион 27.07.2021 17:33

МИД Эстонии выразил протест Ирану в связи с нарушением военным кораблем морской границы

Министерство иностранных дел Эстонии выразило протест Ирану в связи с нарушением его военным кораблем Sahand морской границы государства.

"Министерство иностранных дел вручило сегодня временному поверенному посольства Ирана в Хельсинки Ахмаду Хаджи Хуссейну (Ahmad Haji Hossein) ноту в связи с произошедшим 23 июля нарушением иранским военным кораблем морской границы Эстонии", - сообщило во вторник внешнеполитическое ведомство.

"С точки зрения Эстонии, такое нарушение неприемлемо, речь идет о вызывающем сожаление инциденте, который, можно надеяться, больше не повторится", - говорится в сообщении.

Иранский корабль Sahand 23 июля направлялся в Санкт-Петербург для участия в параде военно-морского флота России.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]