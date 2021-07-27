МИД Эстонии выразил протест Ирану в связи с нарушением военным кораблем морской границы

Министерство иностранных дел Эстонии выразило протест Ирану в связи с нарушением его военным кораблем Sahand морской границы государства.

"Министерство иностранных дел вручило сегодня временному поверенному посольства Ирана в Хельсинки Ахмаду Хаджи Хуссейну (Ahmad Haji Hossein) ноту в связи с произошедшим 23 июля нарушением иранским военным кораблем морской границы Эстонии", - сообщило во вторник внешнеполитическое ведомство.

"С точки зрения Эстонии, такое нарушение неприемлемо, речь идет о вызывающем сожаление инциденте, который, можно надеяться, больше не повторится", - говорится в сообщении.

Иранский корабль Sahand 23 июля направлялся в Санкт-Петербург для участия в параде военно-морского флота России.