МИД Эстонии выразил протест Ирану в связи с нарушением военным кораблем морской границы

Министерство иностранных дел Эстонии выразило протест Ирану в связи с нарушением его военным кораблем Sahand морской границы государства.
"Министерство иностранных дел вручило сегодня временному поверенному посольства Ирана в Хельсинки Ахмаду Хаджи Хуссейну (Ahmad Haji Hossein) ноту в связи с произошедшим 23 июля нарушением иранским военным кораблем морской границы Эстонии", - сообщило во вторник внешнеполитическое ведомство.
"С точки зрения Эстонии, такое нарушение неприемлемо, речь идет о вызывающем сожаление инциденте, который, можно надеяться, больше не повторится", - говорится в сообщении.
Иранский корабль Sahand 23 июля направлялся в Санкт-Петербург для участия в параде военно-морского флота России.
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