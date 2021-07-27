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Транспорт и связь 27.07.2021 17:46

American Airlines просит пилотов экономить топливо из-за дефицита в ряде аэропортов

Американская авиакомпания American Airlines Group Inc. предупредила о дефиците топлива в ряде аэропортов по всей стране из-за задержек с доставкой, попросив пилотов по возможности его экономить.

В сообщении авиаперевозчика говорится, что компании в отрасли столкнулись с задержками в связи с недостатком водителей грузовиков, самих автомобилей и поставок топлива.

Авиакомпания также сообщила, что в ряде случаев будет доставлять в аэропорты, пострадавшие из-за дефицита, дополнительный объем топлива во время перелетов. Также она может начать осуществлять некоторые рейсы с остановками для дозаправки в промежуточных пунктах.

"Задержки с доставкой топлива American Airlines изначально затронули в основном города на западе США, но теперь о них сообщают в аэропортах по всей стране. Ожидается, что задержки продолжатся до середины августа", - говорится в служебной записке, которую направил пилотам управляющий директор по полетам Джон Дадли, пишет CNBC.

В сообщении авиакомпании говорится, что сбои в полетах из-за нехватки топлива до сих пор были "минимальными" и что авиакомпании не приходилось отменять какие-либо рейсы.

Проблемы с поставками топлива возникли в период скачка спроса на туристические поездки внутри страны, который, по словам топ-менеджеров авиакомпаний, близок к уровню 2019 года или превышает его.

Для перелетов по многим международным маршрутам необходим отрицательный тест на COVID-19 или доказательство вакцинации, тогда как некоторые направления все еще закрыты для туристов из США. Это привело к росту спроса на поездки внутри страны текущим летом, особенно в места, где расположены туристические достопримечательности на открытом воздухе.

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Тэги: США, АВИАКОМПАНИЯ, ТОПЛИВО, ДЕФИЦИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]