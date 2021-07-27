AccessBank увеличил в I полугодии активы на 4%

Азербайджанский «AccessBank» увеличил в первом полугодии 2021 года активы на 4,1% - до 885,912 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня 2021 года равен 545,630 млн манатов (рост на 1,9%). При этом на бизнес-кредиты пришлось 474,813 млн манатов (спад на 0,4%), на потребительские – 63,846 млн манатов (рост на 24,8%).

Обязательства банка оцениваются в 799,46 млн манатов (рост на 5,7%). Депозитный портфель банка равен 625,918 млн манатов (рост на 12,1%). При этом вклады физических лиц составили 509,423 млн манатов (рост на 8%), депозиты юридических лиц – 116,495 млн манатов (рост на 34,3%)

Капитал банка на начало июля равен 86,452 млн манатов (спад на 9%), уставный капитал – 258,718 млн манатов (не изменился).

Банк завершил отчетный период с убытком в размере 2,024 млн манатов против прибыли в 1,53 млн манатов годом ранее.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года, и в настоящее время является 7-ым банком страны по размеру активов. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты: Азиатский банк развития (19,89%), Европейский инвестиционный банк (17,39%), Международная финансовая корпорация (16,56%), responsAbility SICAV (Lux) (2,91%), responsAbility Management Company S.A. (7,11%), Голландский банк развития (9,41%), Австрийский банк развития (9,17%), SIFEM AG (8,89%), EFSE (2,78%), Symbiotics SICAV (2,27%), GGF (1,77%), LFS Advisory (1,27%) и Черноморский банк торговли и развития (0,58%).

А.Азизов