Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0067 RUR   0.0231 GBR   2.3508 TRY   0.1986

Цена на нефть

26.07 $/bbl   WTI 71.91 - Brent 74.50 -

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 27.07.2021 17:50

AccessBank увеличил в I полугодии активы на 4%

Азербайджанский «AccessBank» увеличил в первом полугодии 2021 года активы на 4,1% - до 885,912 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня 2021 года равен 545,630 млн манатов (рост на 1,9%). При этом на бизнес-кредиты пришлось 474,813 млн манатов (спад на 0,4%), на потребительские – 63,846 млн манатов (рост на 24,8%).

Обязательства банка оцениваются в 799,46 млн манатов (рост на 5,7%). Депозитный портфель банка равен 625,918 млн манатов (рост на 12,1%). При этом вклады физических лиц составили 509,423 млн манатов (рост на 8%), депозиты юридических лиц – 116,495 млн манатов (рост на 34,3%)

Капитал банка на начало июля равен 86,452 млн манатов (спад на 9%), уставный капитал – 258,718 млн манатов (не изменился).

Банк завершил отчетный период с убытком в размере 2,024 млн манатов против прибыли в 1,53 млн манатов годом ранее.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года, и в настоящее время является 7-ым банком страны по размеру активов. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты: Азиатский банк развития (19,89%), Европейский инвестиционный банк (17,39%), Международная финансовая корпорация (16,56%), responsAbility SICAV (Lux) (2,91%), responsAbility Management Company S.A. (7,11%), Голландский банк развития (9,41%), Австрийский банк развития (9,17%), SIFEM AG (8,89%), EFSE (2,78%), Symbiotics SICAV (2,27%), GGF (1,77%), LFS Advisory (1,27%) и Черноморский банк торговли и развития (0,58%).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНК, ПОКАЗАТЕЛИ


Похожие новости


Unibank увеличил в I полугодии активы на 9,4%, прибыль - сократил в 2,3 раза Premium Bank увеличил в I полугодии активы на 2% Kapital Bank увеличил в I полугодии активы на 9,3%, сократил прибыль на 41,5% AFB Bank сократил в I полугодии активы на 7,8%, увеличил прибыль в 2,5 раза Xalq Bank сократил в 2020г активы по МСФО на 4%, прибыль – на 14% Bank Respublika увеличил в 2020г капитал по МСФО на 10%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]