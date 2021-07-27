ЕС опубликовал европейскую карту индустрии вакцин

Брюссель опубликовал европейскую карту индустрии вакцин, позволившей ЕС вырваться вперед по уровню вакцинации своего населения от COVID-19 и стать ведущим мировым экспортером вакцин.
"Эта интерактивная карта, на которой отображены сотни производителей, поставщиков и дистрибьюторов из ЕС, показывает широту промышленной экосистемы, а также потенциал новых производственных партнерств для дальнейшего повышения нашей готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения", - заявил во вторник комиссар ЕС по внутреннем рынку и руководитель рабочей группы по вакцинам Тьерри Бретон.
Карту Европейская комиссия (ЕК) составила в ходе организованного в марте поиска и выбора компаний-партнеров для размещения предоплаченных заказов на вакцины, и эти данные будут дополняться и обновляться.
Созданная из множества частных предприятий система производства и поставок, отображенная на карте, простирается от Эстонии и Болгарии до Нидерландов и Португалии. Она позволила за полгода произвести и поставить более миллиарда доз различных вакцин от COVID-19.
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили двустороннюю повестку и ситуацию в регионе
Глава МИД Азербайджана обсудил с губернатором штата Оклахома перспективы сотрудничества
Армянские военные вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района - Минобороны Азербайджана
Fitch подтвердило рейтинги Saudi Aramco на уровне «A», прогноз изменен на «стабильный»
PGNiG расторгла контракт на покупку СПГ у американской Sempra на 2 млн т, заключила с Venture Global
Ирак два месяца подряд держит экспорт нефти на уровне 2,9 млн б/с
Португалия призвала другие европейские страны поделиться с ней запасами вакцин от COVID-19
После "Спутника V" ревакцинироваться лучше другой вакциной - ученый
В Евросоюзе 70% взрослого населения привиты хотя бы одной дозой вакцины - глава ЕК
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank опубликовал финансовый отчет за первое полугодие 2021 года
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» объявляет о приёме на работу сотрудников
С приложением «Nar+» абоненты смогут пополнять свой баланс автоматически
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом