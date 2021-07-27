ЕС опубликовал европейскую карту индустрии вакцин

Брюссель опубликовал европейскую карту индустрии вакцин, позволившей ЕС вырваться вперед по уровню вакцинации своего населения от COVID-19 и стать ведущим мировым экспортером вакцин.

"Эта интерактивная карта, на которой отображены сотни производителей, поставщиков и дистрибьюторов из ЕС, показывает широту промышленной экосистемы, а также потенциал новых производственных партнерств для дальнейшего повышения нашей готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения", - заявил во вторник комиссар ЕС по внутреннем рынку и руководитель рабочей группы по вакцинам Тьерри Бретон.

Карту Европейская комиссия (ЕК) составила в ходе организованного в марте поиска и выбора компаний-партнеров для размещения предоплаченных заказов на вакцины, и эти данные будут дополняться и обновляться.

Созданная из множества частных предприятий система производства и поставок, отображенная на карте, простирается от Эстонии и Болгарии до Нидерландов и Португалии. Она позволила за полгода произвести и поставить более миллиарда доз различных вакцин от COVID-19.