В Польше создают подразделение киберполиции

В польской полиции создается специальная служба, которая будет препятствовать совершению преступлений в киберпространстве, сообщает во вторник информационный портал "Виртуальна Польска" со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Мы создаем службу, которая будет заниматься борьбой с кибератаками", - сказал Моравецкий.

"Мы хорошо знаем, что вслед за развитием технологий появляются преступники. На смену старым угрозам приходят новые. Мы имеем дело с организованной сетью. Не проходит и дня, чтобы мы не слышали о кибератаках с разных сторон света. Киберпреступность - это язва XXI века", - отметил премьер.

По его словам, эта язва угрожает не только государственным институтам или предпринимателям, но и обычным гражданам.

"Мы хотим, чтобы у полиции были определенные инструменты, лучшие решения и компетенции для борьбы с киберпреступниками", - подчеркнул Моравецкий.

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский в свою очередь сообщил, что новое подразделение будет работать под эгидой главной комендатуры полиции Польши.