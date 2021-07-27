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Дальнее зарубежье 27.07.2021 21:15

В Польше создают подразделение киберполиции

В польской полиции создается специальная служба, которая будет препятствовать совершению преступлений в киберпространстве, сообщает во вторник информационный портал "Виртуальна Польска" со ссылкой на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Мы создаем службу, которая будет заниматься борьбой с кибератаками", - сказал Моравецкий.

"Мы хорошо знаем, что вслед за развитием технологий появляются преступники. На смену старым угрозам приходят новые. Мы имеем дело с организованной сетью. Не проходит и дня, чтобы мы не слышали о кибератаках с разных сторон света. Киберпреступность - это язва XXI века", - отметил премьер.

По его словам, эта язва угрожает не только государственным институтам или предпринимателям, но и обычным гражданам.

"Мы хотим, чтобы у полиции были определенные инструменты, лучшие решения и компетенции для борьбы с киберпреступниками", - подчеркнул Моравецкий.

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский в свою очередь сообщил, что новое подразделение будет работать под эгидой главной комендатуры полиции Польши.

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Тэги: ПОЛЬША, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, СПЕЦСЛУЖБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]