Главы Минобороны России и Армении встретились в Москве

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился во вторник в Москве с врио главы Минобороны Армении Аршаком Карапетяном, сообщил "Интерфаксу" военно-дипломатический источник в Ереване.

"В Москве состоялась встреча Карапетяна и Шойгу", - сказал источник.

Детали и тематика встречи не разглашаются.

Ранее армянская газета "168 часов" сообщила, что Аршак Карапетян во вторник вылетел в Москву для встречи с Сергеем Шойгу.

Минобороны Армении встречу не комментирует.

В минувший понедельник Шойгу провел телефонный разговор с Карапетяном.

"В ходе разговора обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в Минобороны России.