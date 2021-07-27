Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0067 RUR   0.0231 GBR   2.3508 TRY   0.1986

Цена на нефть

26.07 $/bbl   WTI 71.91 - Brent 74.50 -

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.07.2021 18:45

Главы Минобороны России и Армении встретились в Москве

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился во вторник в Москве с врио главы Минобороны Армении Аршаком Карапетяном, сообщил "Интерфаксу" военно-дипломатический источник в Ереване.

"В Москве состоялась встреча Карапетяна и Шойгу", - сказал источник.

Детали и тематика встречи не разглашаются.

Ранее армянская газета "168 часов" сообщила, что Аршак Карапетян во вторник вылетел в Москву для встречи с Сергеем Шойгу.

Минобороны Армении встречу не комментирует.

В минувший понедельник Шойгу провел телефонный разговор с Карапетяном.

"В ходе разговора обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в Минобороны России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Карапетян поехал на консультации к Шойгу Шойгу обсудил с новым главой Минобороны Армении вопросы региональной безопасности Путин обсудил с Пашиняном Карабах, тематику разблокирования транспортных и экономических связей в регионе Москва приветствует желание ЕС помочь диалогу Армении и Азербайджана - Песков Бывший министр обороны Армении Арутюнян будет назначен послом в РФ Путин заявил о важности оказанного Пашиняну на выборах доверия со стороны граждан Армении для развития страны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]