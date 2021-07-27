США не добиваются конфронтации с Китаем, но не отступят в случае угрозы своим интересам - шеф Пентагона

США не желают конфликта с КНР, но Вашингтон, тем не менее, намерен твердо отстаивать свои интересы, заявил во вторник в ходе визита в Сингапур глава Пентагона Ллойд Остин.
"Мы не отступим, когда наши интересы окажутся под угрозой. Но все же мы не ищем конфронтации", - приводятся слова министра обороны США в заявлении Пентагона.
"Позвольте мне быть ясным: как министр я привержен задаче добиваться конструктивных стабильных отношений с Китаем, в том числе более крепких связей с Народно-освободительной армии Китая на случай кризисной обстановки. Вы знаете, крупным державам следует быть примером транспарентности и общения, и мы надеемся, что сможем работать с Пекином над общими вызовами, включая угрозу климатических изменений", - продолжил он.
В то же время он сказал, что территориальные притязания Китая в Южно-Китайском море не имеют оснований с точки зрения международного права. В свою очередь, пообещал Остин, США продолжат поддерживать местные государства в этой ситуации, включая Филиппины, а также Японию в связи со спором Токио и Пекина по поводу островов Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао). Кроме этого, Остин заявил об агрессивных действиях Пекина против Индии и населения Тайваня.
Однако шеф Пентагона уточнил, что Вашингтон не просит страны Юго-Восточной Азии делать выбор между США или Китаем.
При этом Остин упомянул о желании Вашингтона развивать партнерские связи в этом регионе, в том числе путем проведения учений в разных сферах с участием множества сторон. Он подчеркнул, что в этих инициативах принимают участие и страны, расположенные за пределами этого региона, то есть Великобритания, Франция, Нидерланды. Министр в связи с этим напомнил, что в регионе действует авианосная ударная группа Британии во главе с авианосцем Queen Elizabeth.
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