Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0067 RUR   0.0231 GBR   2.3508 TRY   0.1986

Цена на нефть

26.07 $/bbl   WTI 71.91 - Brent 74.50 -

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.07.2021 19:48

США не добиваются конфронтации с Китаем, но не отступят в случае угрозы своим интересам - шеф Пентагона

США не желают конфликта с КНР, но Вашингтон, тем не менее, намерен твердо отстаивать свои интересы, заявил во вторник в ходе визита в Сингапур глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы не отступим, когда наши интересы окажутся под угрозой. Но все же мы не ищем конфронтации", - приводятся слова министра обороны США в заявлении Пентагона.

"Позвольте мне быть ясным: как министр я привержен задаче добиваться конструктивных стабильных отношений с Китаем, в том числе более крепких связей с Народно-освободительной армии Китая на случай кризисной обстановки. Вы знаете, крупным державам следует быть примером транспарентности и общения, и мы надеемся, что сможем работать с Пекином над общими вызовами, включая угрозу климатических изменений", - продолжил он.

В то же время он сказал, что территориальные притязания Китая в Южно-Китайском море не имеют оснований с точки зрения международного права. В свою очередь, пообещал Остин, США продолжат поддерживать местные государства в этой ситуации, включая Филиппины, а также Японию в связи со спором Токио и Пекина по поводу островов Сэнкаку (китайское название - Дяоюйдао). Кроме этого, Остин заявил об агрессивных действиях Пекина против Индии и населения Тайваня.

Однако шеф Пентагона уточнил, что Вашингтон не просит страны Юго-Восточной Азии делать выбор между США или Китаем.

При этом Остин упомянул о желании Вашингтона развивать партнерские связи в этом регионе, в том числе путем проведения учений в разных сферах с участием множества сторон. Он подчеркнул, что в этих инициативах принимают участие и страны, расположенные за пределами этого региона, то есть Великобритания, Франция, Нидерланды. Министр в связи с этим напомнил, что в регионе действует авианосная ударная группа Британии во главе с авианосцем Queen Elizabeth.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПЕНТАГОН, КИТАЙ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


США не потеряли рычагов влияния на талибов из-за вывода войск из Афганистана - Пентагон США координировали с Кабулом уход с базы в Баграме, однако не стали сообщать афганцам все детали - Пентагон Байден предложил эксперта по России на должность помощника главы Пентагона США и Израиль отметили необходимость наличия у израильской армии средств защиты от ракетных ударов - Пентагон Неконтролируемая китайская ракета может в выходные упасть на Землю - Пентагон Климатический кризис - "экзистенциальная" угроза национальной безопасности США, заявляют в Пентагоне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]