Глава МИД Азербайджана обсудил с губернатором штата Оклахома перспективы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник провел встречу с губернатором штата Оклахома Джоном Кевином Ститтом, сообщает пресс-служба МИД.

«В ходе встречи Байрамов отметил уровень взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и США. Ститт отметил, что в ходе визита, помимо официальных встреч, будет возможность посетить регионы страны, а также будет возможность рассмотреть перспективы сотрудничества и инвестиций в конкретных сферах», - говорится в информации ведомства.





Как сообщили в министерстве, на встрече американской стороне была предоставлена ​​информация о возможностях сотрудничества в различных сферах. Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Х.Насирзаде