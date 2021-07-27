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Внешняя политика 27.07.2021 19:14

Глава МИД Азербайджана обсудил с губернатором штата Оклахома перспективы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник провел встречу с губернатором штата Оклахома Джоном Кевином Ститтом, сообщает пресс-служба МИД.

«В ходе встречи Байрамов отметил уровень взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и США. Ститт отметил, что в ходе визита, помимо официальных встреч, будет возможность посетить регионы страны, а также будет возможность рассмотреть перспективы сотрудничества и инвестиций в конкретных сферах», - говорится в информации ведомства.


Как сообщили в министерстве, на встрече американской стороне была предоставлена ​​информация о возможностях сотрудничества в различных сферах. Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИД, ОКЛАХОМА, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]