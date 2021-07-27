В Афганистане в боях убит сын участника переговорной группы талибов

Сын одного из участников переговорной группы талибов на межафганских мирных переговорах убит в боестолкновении с правительственными силами в провинции Хост на востоке Афганистана.

Как сообщил телеканал "1TV" со ссылкой на пресс-секретаря движения "Талибан" (запрещено в России) Забихуллу Муджахида, убит Абдулхак Омари - младший сын участника переговорной группы талибов Мухаммада Наби Омари.

Начавшиеся в сентябре прошлого года в Дохе межафганские мирные переговоры пока не принесли реальных результатов.

Между тем, пресс-центр министерства обороны Афганистана сообщил во вторник, что за прошедшие сутки в боестолкновениях с правительственными силами убиты 187 боевиков "Талибан", еще 112 ранены.