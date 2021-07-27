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Дальнее зарубежье 27.07.2021 20:15

В Афганистане в боях убит сын участника переговорной группы талибов

Сын одного из участников переговорной группы талибов на межафганских мирных переговорах убит в боестолкновении с правительственными силами в провинции Хост на востоке Афганистана.

Как сообщил телеканал "1TV" со ссылкой на пресс-секретаря движения "Талибан" (запрещено в России) Забихуллу Муджахида, убит Абдулхак Омари - младший сын участника переговорной группы талибов Мухаммада Наби Омари.

Начавшиеся в сентябре прошлого года в Дохе межафганские мирные переговоры пока не принесли реальных результатов.

Между тем, пресс-центр министерства обороны Афганистана сообщил во вторник, что за прошедшие сутки в боестолкновениях с правительственными силами убиты 187 боевиков "Талибан", еще 112 ранены.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]