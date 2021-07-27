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СНГ 27.07.2021 19:55

Зеленский сменил главкома ВСУ

Генерал-майор, командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный назначен на должность главнокомандующего вооруженными силами Украины вместо Руслана Хомчака.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров на брифинге во вторник, соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский.

"С должности идет главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, это решение президента... Владимир Зеленский хочет видеть синергию между Минобороны и вооруженными силами Украины, такой синергии, к сожалению, мы не видим, видим наоборот, конфликты", - заявил Никифоров.

По его словам, "на должность главнокомандующего назначен Валерий Залужный, командующий оперативного командования "Север".

Хомчак заменит Михаила Коваля на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. "Руслан Хомчак... переходит на первого секретаря СНБО. Соответственно с этой должности уходит действующий первый заместитель Михаил Коваль", - заявил Никифоров.

Хомчак был назначен начальником Генерального штаба - главнокомандующим вооруженными силами Украины вместо уволенного с этой должности Виктора Муженко 21 мая 2019 года.

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Тэги: УКРАИНА, ВСУ, КАДРЫ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]