США приветствуют восстановление межкорейских прямых контактов

Вашингтон приветствует возобновление прямого диалога между Югом и Севером Корейского полуострова, сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на координатора по Тихоокеанскому региону Совета национальной безопасности при Белом доме Курта Кэмпбелла.
"Мы поддерживаем диалог и связь с Северной Кореей", - приводит агентство слова Кэмпбелла.
Заявление Кэмпбелла последовало после того, как Пхеньян восстановил линии прямой связи, в том числе горячих линий с Сеулом. Это произошло спустя 13 месяцев после одностороннего прекращения со стороны властей КНДР контактов с Южной Кореей по всем существующим каналам связи.
Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило во вторник, что возобновление межкорейских связей сыграет позитивную роль в "улучшении и развитии" межкорейских отношений.
"Сейчас весь корейский народ желает как можно скорее увидеть восстановление отношений между Севером и Югом после застоя", - говорится в сообщении ЦТАК.
По данным "Рёнхап", в Пхеньяне указали, что южнокорейский президент Мун Чже Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын за последние дни "обменялись несколькими личными письмами", что привело к восстановлению прямых связей.
"Рёнхап" отмечает, что возобновление межкорейского диалога может содействовать и укреплению связей между США и КНДР.
КНДР объявила о прекращении контактов с Сеулом 16 июня 2020 года. Этот шаг последовал после протеста Пхеньяна в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.
"Мы пришли к выводу, что нам больше нечего обсуждать за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени лишь разочарование", - сообщало тогда ЦТАК.
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