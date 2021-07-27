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Дальнее зарубежье 27.07.2021 20:59

США приветствуют восстановление межкорейских прямых контактов

Вашингтон приветствует возобновление прямого диалога между Югом и Севером Корейского полуострова, сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на координатора по Тихоокеанскому региону Совета национальной безопасности при Белом доме Курта Кэмпбелла.

"Мы поддерживаем диалог и связь с Северной Кореей", - приводит агентство слова Кэмпбелла.

Заявление Кэмпбелла последовало после того, как Пхеньян восстановил линии прямой связи, в том числе горячих линий с Сеулом. Это произошло спустя 13 месяцев после одностороннего прекращения со стороны властей КНДР контактов с Южной Кореей по всем существующим каналам связи.

Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило во вторник, что возобновление межкорейских связей сыграет позитивную роль в "улучшении и развитии" межкорейских отношений.

"Сейчас весь корейский народ желает как можно скорее увидеть восстановление отношений между Севером и Югом после застоя", - говорится в сообщении ЦТАК.

По данным "Рёнхап", в Пхеньяне указали, что южнокорейский президент Мун Чже Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын за последние дни "обменялись несколькими личными письмами", что привело к восстановлению прямых связей.

"Рёнхап" отмечает, что возобновление межкорейского диалога может содействовать и укреплению связей между США и КНДР.

КНДР объявила о прекращении контактов с Сеулом 16 июня 2020 года. Этот шаг последовал после протеста Пхеньяна в связи с тем, что с территории Южной Кореи активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

"Мы пришли к выводу, что нам больше нечего обсуждать за столом переговоров с властями Южной Кореи, вызывающими с течением времени лишь разочарование", - сообщало тогда ЦТАК.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, КНДР, СВЯЗЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]