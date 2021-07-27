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Внешняя политика 27.07.2021 22:40

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили двустороннюю повестку и ситуацию в регионе

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Мохаммед Джавад Зариф провели во вторник телефонный разговор.

«Министры обсудили некоторые вопросы двусторонней повестки сотрудничества, а также обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе», - сообщает МИД Азербайджана.

Р.Ахмедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАЙРАМОВ, ЗАРИФ, РАЗГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]