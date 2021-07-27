Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили двустороннюю повестку и ситуацию в регионе

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Мохаммед Джавад Зариф провели во вторник телефонный разговор.
«Министры обсудили некоторые вопросы двусторонней повестки сотрудничества, а также обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе», - сообщает МИД Азербайджана.
Р.Ахмедов
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