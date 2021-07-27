Fitch подтвердило рейтинги Saudi Aramco на уровне «A», прогноз изменен на «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте саудовской государственной нефтекомпании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) на уровне "A".

Прогноз рейтингов изменен на "стабильный" с "негативного", говорится в пресс-релизе агентства.

"Изменение прогноза следует за аналогичным рейтинговым действием в отношении Саудовской Аравии, основного акционера Saudi Aramco", - отмечают эксперты Fitch.

Агентство изменило прогноз рейтингов Саудовской Аравии на "стабильный" с "негативного" 15 июля. Рейтинги страны были подтверждены на уровне "A".

"Тесная взаимосвязь Saudi Aramco с государством ограничивает рейтинг нефтекомпании", - говорится в сообщении Fitch. Агентство оценивает собственную кредитоспособность Saudi Aramco на уровне "aa+".

Во вторник Fitch также подтвердило рейтинги саудовской нефтехимической компании Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) на уровне "A", изменив их прогноз на "стабильный" с "негативного".