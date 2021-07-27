Продажи коммерческой недвижимости в США вернулись к допандемийным уровням

Объем продаж коммерческой недвижимости в США в этом году вернулся к уровням, наблюдавшимся до пандемии коронавируса, благодаря исторически низким процентным ставкам и уверенности многих инвесторов в том, что худшее позади, пишет газета The Wall Street Journal.
Однако текущая ситуация с продажами на рынке коммерческой недвижимости, как отмечается, сильно отличается от той, что была в начале 2020 года - до кризиса, вызванного, пандемией COVID-19.
"Наблюдается сдвиг в сторону новых видов недвижимости и новых рынков", - говорится в отчете исследовательской компании Real Capital Analytics, выдержки из которого приводит WSJ.
По данным Real Capital, во втором квартале инвесторы потратили на приобретение недвижимости в США $144,7 млрд. Как и следовало ожидать, это почти в три раза больше, чем во втором квартале 2020 года. Тогда пандемия только начиналась, и существовала повсеместная неопределенность относительно ее последствий для экономики.
Объем продаж во втором квартале текущего года также превысил средний показатель в период с 2015 по 2019 годы, составляющий $127,2 млрд, свидетельствуют данные Real Capital. Это стало неожиданностью для многих наблюдателей рынка, которые полагали, что пандемия приведет к падению продаж коммерческой недвижимости, сравнимому с тем, что последовал за мировым финансовым кризисом.
На этот раз, однако, на рынке коммерческой недвижимости не возникло больших проблем с ликвидностью, отчасти благодаря мягкой денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США и уменьшению объема заемных средств, отмечается в отчете Real Capital.
В числе крупных покупателей коммерческих объектов в 2021 году была компания LaSalle Investment Management, управляющая инвестициями в недвижимость, которая приобрела недвижимые активы в США на сумму $1,9 млрд по сравнению с $202 млн в первом полугодии 2020 года и $1 млрд в первом полугодии 2019 года.
Двое военнослужащих ВС Азербайджана получили ранения в результате обстрела со стороны ВС Армении на границе в районе Кельбаджара
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили двустороннюю повестку и ситуацию в регионе
Глава МИД Азербайджана обсудил с губернатором штата Оклахома перспективы сотрудничества
Страны Балтии в I полугодии импортировали 57% потребленной электроэнергии
Fitch подтвердило рейтинги Saudi Aramco на уровне «A», прогноз изменен на «стабильный»
PGNiG расторгла контракт на покупку СПГ у американской Sempra на 2 млн т, заключила с Venture Global
Португалия призвала другие европейские страны поделиться с ней запасами вакцин от COVID-19
После "Спутника V" ревакцинироваться лучше другой вакциной - ученый
В Евросоюзе 70% взрослого населения привиты хотя бы одной дозой вакцины - глава ЕК
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank опубликовал финансовый отчет за первое полугодие 2021 года
ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан» объявляет о приёме на работу сотрудников
С приложением «Nar+» абоненты смогут пополнять свой баланс автоматически
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом