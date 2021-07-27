Продажи коммерческой недвижимости в США вернулись к допандемийным уровням

Объем продаж коммерческой недвижимости в США в этом году вернулся к уровням, наблюдавшимся до пандемии коронавируса, благодаря исторически низким процентным ставкам и уверенности многих инвесторов в том, что худшее позади, пишет газета The Wall Street Journal.

Однако текущая ситуация с продажами на рынке коммерческой недвижимости, как отмечается, сильно отличается от той, что была в начале 2020 года - до кризиса, вызванного, пандемией COVID-19.

"Наблюдается сдвиг в сторону новых видов недвижимости и новых рынков", - говорится в отчете исследовательской компании Real Capital Analytics, выдержки из которого приводит WSJ.

По данным Real Capital, во втором квартале инвесторы потратили на приобретение недвижимости в США $144,7 млрд. Как и следовало ожидать, это почти в три раза больше, чем во втором квартале 2020 года. Тогда пандемия только начиналась, и существовала повсеместная неопределенность относительно ее последствий для экономики.

Объем продаж во втором квартале текущего года также превысил средний показатель в период с 2015 по 2019 годы, составляющий $127,2 млрд, свидетельствуют данные Real Capital. Это стало неожиданностью для многих наблюдателей рынка, которые полагали, что пандемия приведет к падению продаж коммерческой недвижимости, сравнимому с тем, что последовал за мировым финансовым кризисом.

На этот раз, однако, на рынке коммерческой недвижимости не возникло больших проблем с ликвидностью, отчасти благодаря мягкой денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США и уменьшению объема заемных средств, отмечается в отчете Real Capital.

В числе крупных покупателей коммерческих объектов в 2021 году была компания LaSalle Investment Management, управляющая инвестициями в недвижимость, которая приобрела недвижимые активы в США на сумму $1,9 млрд по сравнению с $202 млн в первом полугодии 2020 года и $1 млрд в первом полугодии 2019 года.