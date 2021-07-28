Двое военнослужащих ВС Азербайджана получили ранения в результате обстрела со стороны ВС Армении на границе в районе Кельбаджара

Подразделения вооруженных сил Армении с боевых позиций, расположенных на различных направлениях на территории Басаркечарского района 28 июля, начиная с примерно 00:50, в очередной раз подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии на территории Кельбаджарского района.

В сообщении Минобороны Азербайджана отмечается, что обстрел велся из стрелкового оружия и гранатометов.

"В результате обстрела ранены двое азербайджанских военнослужащих- Алиев Садиг и Имранлы Имран. Раненным была немедленно оказана первая медицинская помощь. Жизни военнослужащих ничего не угрожает", - сообщило оборонное ведомство.

По данным Минобороны, подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные на этом направлении, принимают адекватные меры.

"Мы ещё раз заявляем, что Армения несет полную ответственность за эскалацию напряженности вдоль государственной границы между двумя странами",- отмечает ведомство.

Н.Аббасова