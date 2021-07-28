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Дальнее зарубежье 28.07.2021 11:45

Министр обороны Китая пригласил Шойгу в августе приехать на совместные учения на территории КНР

Глава военного ведомства Китая Фэй Фэнхэ пригласил министра обороны РФ Сергея Шойгу приехать на активную фазу совместных учений, которые пройдут на территории КНР в августе текущего года.

"В следующем месяце будем проводить совместные учения на территории Китая. Я приглашаю товарища министра на активную фазу этого учения", - сказал Фэй Фэнхэ на встрече с Шойгу в Душанбе в среду.

Он отметил, что "очень рад ещё раз встретиться со своим большим и старым другом - уважаемым министром обороны России Шойгу", подчеркнув, что "эта встреча состоялась нелегко - на фоне распространения пандемии".

Министр обороны Китая также отметил, что в условиях нынешней международной обстановки его встреча с российским коллегой, "можно сказать, радует обоих, но не нравится некоторым странам". "В этом именно заключается суть нашей встречи", - сказал Вэй Фэнхэ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, УЧЕНИЯ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]