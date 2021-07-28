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Оборона 28.07.2021 10:11

Баку призвал Ереван отказаться от провокаций на границе и начать цивилизованные переговоры о делимитации - Минобороны

Азербайджанские военные продолжают ответные меры, принятые для предотвращения провокации, развязанной ВС Армении в направлении Кельбаджарского района в ночь на 28 июля, сообщает министерство обороны Азербайджана .

"Подразделениями ВС Азербайджана предприняты необходимые шаги по нейтрализации огневых точек противоположной стороны. В настоящее время оперативная обстановка в этом направлении контролируется подразделениями азербайджанской армии", - сообщает оборонное ведомство.

Минобороны также заявляет, что для обеспечения неприкосновенности границ Азербайджана все провокации со стороны Армении и впредь будут решительно пресекаться.

"Вся ответственность за обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе целиком лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны также заявило, что сообщения армянской стороны о повреждении гражданских объектов в Армении являются ложными и носят дезинформационный характер.

"Оставаясь верными своим традициям, военно-политическое руководство Армении продолжает распространять ложную информацию, вводя в заблуждение армянскую общественность и международное сообщество. Призываем военно-политическое руководство Армении воздержаться от провокаций и преднамеренного обострения ситуации на государственной границе двух стран и начать цивилизованные переговоры о делимитации".

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]