Баку призвал Ереван отказаться от провокаций на границе и начать цивилизованные переговоры о делимитации - Минобороны

Азербайджанские военные продолжают ответные меры, принятые для предотвращения провокации, развязанной ВС Армении в направлении Кельбаджарского района в ночь на 28 июля, сообщает министерство обороны Азербайджана .

"Подразделениями ВС Азербайджана предприняты необходимые шаги по нейтрализации огневых точек противоположной стороны. В настоящее время оперативная обстановка в этом направлении контролируется подразделениями азербайджанской армии", - сообщает оборонное ведомство.

Минобороны также заявляет, что для обеспечения неприкосновенности границ Азербайджана все провокации со стороны Армении и впредь будут решительно пресекаться.

"Вся ответственность за обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе целиком лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны также заявило, что сообщения армянской стороны о повреждении гражданских объектов в Армении являются ложными и носят дезинформационный характер.

"Оставаясь верными своим традициям, военно-политическое руководство Армении продолжает распространять ложную информацию, вводя в заблуждение армянскую общественность и международное сообщество. Призываем военно-политическое руководство Армении воздержаться от провокаций и преднамеренного обострения ситуации на государственной границе двух стран и начать цивилизованные переговоры о делимитации".

Н.Аббасова