Азербайджан оставляет за собой право предпринять ответные меры для защиты территориальной целостности страны и международно признанных границ – МИД

Азербайджан будет решительно реагировать на действия, направленные против территориальной целостности страны, говорится в заявлении МИД.
Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что ответственность за обострение ситуации путем совершения очередной провокации на армяно-азербайджанской границе «целиком лежит на военно-политическом руководстве Армении».
«Азербайджан оставляет за собой право защищать территориальную целостность в пределах своих международных границ, и решительно реагировать на любые шаги, предпринимаемые против территориальной целостности страны», - говорится в заявлении МИД.
Ведомство также призвало Армению прекратить военные провокации и начать процесс делимитации армяно-азербайджанской государственной границы. «Мы призываем Армению принять новые реалии в регионе, прекратить военные провокации и начать переговоры о делимитации двух государственных границ», - отмечается в информации.
Х.Насирзаде
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