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Оборона 28.07.2021 10:16

Азербайджан оставляет за собой право предпринять ответные меры для защиты территориальной целостности страны и международно признанных границ – МИД

Азербайджан будет решительно реагировать на действия, направленные против территориальной целостности страны, говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что ответственность за обострение ситуации путем совершения очередной провокации на армяно-азербайджанской границе «целиком лежит на военно-политическом руководстве Армении».

«Азербайджан оставляет за собой право защищать территориальную целостность в пределах своих международных границ, и решительно реагировать на любые шаги, предпринимаемые против территориальной целостности страны», - говорится в заявлении МИД.

Ведомство также призвало Армению прекратить военные провокации и начать процесс делимитации армяно-азербайджанской государственной границы. «Мы призываем Армению принять новые реалии в регионе, прекратить военные провокации и начать переговоры о делимитации двух государственных границ», - отмечается в информации.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]