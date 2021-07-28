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Оборона 28.07.2021 12:11

Минобороны Армении заявило о трех погибших и трех раненых военных в ходе боев на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило о трех погибших и трех раненых военнослужащих в результате боевых действий на приграничном участке Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарским районом Азербайджана утром в среду.

"(...) погибли старший лейтенант Айк Геворкян, рядовые Корьюн Арутюнян и Давид Кочарян", - отметили в Минобороны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]