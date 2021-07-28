Минобороны Армении заявило о трех погибших и трех раненых военных в ходе боев на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило о трех погибших и трех раненых военнослужащих в результате боевых действий на приграничном участке Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарским районом Азербайджана утром в среду.

"(...) погибли старший лейтенант Айк Геворкян, рядовые Корьюн Арутюнян и Давид Кочарян", - отметили в Минобороны.