Минобороны Армении заявило о трех погибших и трех раненых военных в ходе боев на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило о трех погибших и трех раненых военнослужащих в результате боевых действий на приграничном участке Гегаркуникской области Армении и Кельбаджарским районом Азербайджана утром в среду.
"(...) погибли старший лейтенант Айк Геворкян, рядовые Корьюн Арутюнян и Давид Кочарян", - отметили в Минобороны.
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