В РФ за сутки минимальные с начала июля более 22,4 тыс. новых случаев COVID-19, 798 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 420 случаев, умерли за сутки 798 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 22 тыс. 420 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 863 (8,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Впервые с начала июля число новых случаев заражения коронавирусом за сутки упало ниже 23 тыс., продолжая наметившуюся тенденцию к снижению прироста заболеваемости, но показатели смертности остаются высокими: умерли за сутки 798 пациентов. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 93, в Санкт-Петербурге - 68, в Иркутской области - 31. После болезни выздоровели 20 тыс. 579 человек.

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 445 новых случаев COVID-19, 5 тыс. 131 пациент выздоровел.

В Санкт-Петербурге 1 тыс. 918 новых заболевших за сутки, в Московской области - 1 тыс. 449 случаев.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 195 тыс. 232 случаев коронавирусной инфекции, 156 тыс. 178 умерших и 5 млн 547 тыс. 529 выписанных.