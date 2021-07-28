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28.07.2021 12:51

28 июля исполняется 90 лет со дня рождения легендарного советского геолога, первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Салманова.

Фарман Салманов родился в селе Морул Шамхорского района Азербайджанской ССР. Окончил Азербайджанский индустриальный институт по специальности техник-геолог, работал в Кемеровской области в системе нефтеразведки треста «ЗапСибнефтегеология». Он основал тюменскую школу геологии, стал участником открытия свыше 150 месторождений нефти и газа в Сибири. Деятельность геологов под руководством Салманова привела к разработке многих месторождений в регионе, создала фундамент энергетической безопасности страны.

Сегодня память о выдающемся геологе-нефтянике увековечена в названиях улиц, мемориальных досках. Международный аэропорт Сургута носит имя Фармана Салманова.

27 июля 2021 в Центре Современного Искусства YARAT состоялся комплекс мероприятий, посвященных данному событию.

В рамках мероприятия открылась выставка, предоставленная Сургутским краеведческим музеем, при поддержке Союза кинематографистов Азербайджана прошел показ фильма «Стратегия риска» (1978, режиссёр А.Прошкин).

С приветственным словом к собравшимся обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров, председатель Государственного Комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов, директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина.

В мероприятии приняли участие Посольство России в Азербайджане, представители российских и азербайджанских бизнес структур, родственники Фармана Салманова, соотечественники.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]