В Азербайджане гособвинение запросило суд приговорить двух граждан Армении, обвиняемых в шпионаже, к 16 годам тюремного заключения

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в среду продолжается заседание по делу граждан Армении Давтяна Давита Тиграни и Сужъяна Геворга Рубеновича, обвиняемых в шпионаже против Азербайджана.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», на заседании в среду государственный обвинитель попросил суд приговорить обвиняемых к 16 годам лишения свободы.

Судебное заседание продолжается.

Как сообщалось ранее, в отношении Давида Давтяна Тиграни и Геворга Сужьяна Рубеновича было возбуждено уголовное дело по статье 276 (шпионаж) УК Азербайджана.

Э.Шафиев