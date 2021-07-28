В Азербайджане гособвинение запросило суд приговорить двух граждан Армении, обвиняемых в шпионаже, к 16 годам тюремного заключения

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в среду продолжается заседание по делу граждан Армении Давтяна Давита Тиграни и Сужъяна Геворга Рубеновича, обвиняемых в шпионаже против Азербайджана.
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», на заседании в среду государственный обвинитель попросил суд приговорить обвиняемых к 16 годам лишения свободы.
Судебное заседание продолжается.
Как сообщалось ранее, в отношении Давида Давтяна Тиграни и Геворга Сужьяна Рубеновича было возбуждено уголовное дело по статье 276 (шпионаж) УК Азербайджана.
Э.Шафиев
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