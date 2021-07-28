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Происшествия 28.07.2021 12:53

В Азербайджане гособвинение запросило суд приговорить двух граждан Армении, обвиняемых в шпионаже, к 16 годам тюремного заключения

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в среду продолжается заседание по делу граждан Армении Давтяна Давита Тиграни и Сужъяна Геворга Рубеновича, обвиняемых в шпионаже против Азербайджана.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан», на заседании в среду государственный обвинитель попросил суд приговорить обвиняемых к 16 годам лишения свободы.

Судебное заседание продолжается.

Как сообщалось ранее, в отношении Давида Давтяна Тиграни и Геворга Сужьяна Рубеновича было возбуждено уголовное дело по статье 276 (шпионаж) УК Азербайджана.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЯНЕ, ШПИОНАЖ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]