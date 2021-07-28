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Оборона 28.07.2021 13:07

Угрозы территориальной целостности Азербайджана неприемлемы – Омбудсмен

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева считает неприемлемыми угрозы территориальной целостности страны в рамках признанных на международном уровне границ.

«Азербайджан серьезно беспокоят возобновившиеся вчера ночью попытки Армении повысить напряженность на Кельбаджарском участке госграницы. Тот факт, что армянская сторона проигнорировала прекращение огня на армяно-азербайджанской границе и применила крупнокалиберное оружие, лишний раз доказывает, что Армения не только пренебрегает мирным процессом, но и серьезно препятствует ему», - говорится в заявлении Алиевой, распространенном в среду.

По ее словам, неприемлемы угрозы территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ страны.

Омбудсмен призвала армянскую сторону «приложить усилия для защиты жизни и здоровья людей, обеспечения мирного сосуществования».

Алиева также рекомендовала международному сообществу выступить с аналогичными призывами в этом направлении.

Э.Шафиев

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Тэги: ОМБУДСМЕН, АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]