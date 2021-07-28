Угрозы территориальной целостности Азербайджана неприемлемы – Омбудсмен

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева считает неприемлемыми угрозы территориальной целостности страны в рамках признанных на международном уровне границ.

«Азербайджан серьезно беспокоят возобновившиеся вчера ночью попытки Армении повысить напряженность на Кельбаджарском участке госграницы. Тот факт, что армянская сторона проигнорировала прекращение огня на армяно-азербайджанской границе и применила крупнокалиберное оружие, лишний раз доказывает, что Армения не только пренебрегает мирным процессом, но и серьезно препятствует ему», - говорится в заявлении Алиевой, распространенном в среду.

По ее словам, неприемлемы угрозы территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ страны.

Омбудсмен призвала армянскую сторону «приложить усилия для защиты жизни и здоровья людей, обеспечения мирного сосуществования».

Алиева также рекомендовала международному сообществу выступить с аналогичными призывами в этом направлении.

Э.Шафиев