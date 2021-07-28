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Финансы 28.07.2021 13:22

Gunay Bank увеличил в I полугодии активы на 6%

Азербайджанский "Gunay Bank" увеличил в первом полугодии 2021 года активы на 5,9% - до 259 млн 445,01 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на конец первого полугодия составляет 197 млн 87,24 тыс. манатов (рост на 3,3%), в том числе бизнес-кредиты – 128 млн 135,5 тыс. манатов (рост на 1,5%).

Обязательства банка равны 193 млн 711,05 тыс. манатов (рост на 7,6%), депозиты – 113 млн 903,02 тыс. манатов (рост на 20,5%), в том числе вклады населения – 91 млн 258,46 тыс. манатов (рост на 32,5%).

Капитал банка на 30 июня 2021 года равен 65 млн 733,96 тыс. манатов (рост на 1%), уставный капитал – 64 млн 910,093 тыс. манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам отчетного периода составила 626,39 тыс. манатов, что на 1,4% больше, чем по итогам первого полугодия 2020 года.

ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 7 физических лиц.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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