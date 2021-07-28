Узбекистан примет совещание глав Минобороны стран ШОС в 2022 году

Следующее совещание глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества пройдёт в Узбекистане в 2022 году, говорится в коммюнике по итогам совещания министров обороны государств - членов ШОС, состоявшемся в Душанбе в среду.

"Решили провести очередное совещание министров обороны государств - членов ШОС в 2022 году в Республике Узбекистан", - сказано в документе.

В ходе совещания "руководители оборонных ведомств договорились продолжить оказывать всестороннее содействие присоединению Индии и Пакистана к международным документам ШОС в военной области", - говорится в коммюнике.

Отмечено "сотрудничество государств - членов ШОС в борьбе с пандемией COVID-19, также по противодействию вызовам и угрозам по периметру внешних границ государств - членов ШОС и обмену информацией в сфере военной безопасности".

"Руководители оборонных ведомств решительно осудили попытки фальсификации исторической правды о причинах и итогах Второй мировой войны, а также реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников", - сказано в документе.

В нем также говорится, что участники совещания договорились и далее расширять сотрудничество в целях обеспечения региональной стабильности и создания благоприятных условий для надежного устойчивого развития ШОС.