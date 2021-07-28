Visa увеличила чистую прибыль в III финквартале на 9%, выручку - на 27%

Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 9%, выручку - на 27%.
Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 июня, составила $2,58 млрд по сравнению с $2,37 млрд за тот же период предыдущего фингода.
Прибыль в расчете на акцию класса "А" увеличилась до $1,18 с $1,07 годом ранее.
Прибыль без учета разовых факторов составила $1,49 на акцию, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,34 на акцию.
Квартальная выручка Visa составила $6,13 млрд по сравнению с $4,84 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $5,86 млрд.
В минувшем квартале Visa обработала 42,6 млрд транзакций по картам, что на 39% превышает показатель за тот же период годом ранее. Объем платежей без учета изменения валютных курсов вырос на 34%.
Объем трансграничных платежей без учета колебаний валютных курсов увеличился на 47%, показатель без учета сделок, совершенных внутри Европы, подскочил на 53%.
"Трансграничные расходы туристов выросли благодаря тому, что вакцинация от COVID-19 продвигается, и все больше границ открывается", - заявил главный исполнительный директор и председатель совета директоров Visa Альфред Келли.
По словам главного финансового директора Visa Васанта Прабху, в третьем квартале компания показала "максимальный рост с начала пандемии". Он отметил, что перспективы увеличения активности сохраняются и у компании есть "существенные возможности для роста".
Visa по-прежнему не дает прогнозов на 2021 финансовый год, ссылаясь на значительную неопределенность в мировой экономике, связанную с пандемией коронавируса.
Акции Visa подешевели на 1,2% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 14,7%.
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