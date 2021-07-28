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Финансы 28.07.2021 22:43

Visa увеличила чистую прибыль в III финквартале на 9%, выручку - на 27%

Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 9%, выручку - на 27%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 июня, составила $2,58 млрд по сравнению с $2,37 млрд за тот же период предыдущего фингода.

Прибыль в расчете на акцию класса "А" увеличилась до $1,18 с $1,07 годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,49 на акцию, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $1,34 на акцию.

Квартальная выручка Visa составила $6,13 млрд по сравнению с $4,84 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $5,86 млрд.

В минувшем квартале Visa обработала 42,6 млрд транзакций по картам, что на 39% превышает показатель за тот же период годом ранее. Объем платежей без учета изменения валютных курсов вырос на 34%.

Объем трансграничных платежей без учета колебаний валютных курсов увеличился на 47%, показатель без учета сделок, совершенных внутри Европы, подскочил на 53%.

"Трансграничные расходы туристов выросли благодаря тому, что вакцинация от COVID-19 продвигается, и все больше границ открывается", - заявил главный исполнительный директор и председатель совета директоров Visa Альфред Келли.

По словам главного финансового директора Visa Васанта Прабху, в третьем квартале компания показала "максимальный рост с начала пандемии". Он отметил, что перспективы увеличения активности сохраняются и у компании есть "существенные возможности для роста".

Visa по-прежнему не дает прогнозов на 2021 финансовый год, ссылаясь на значительную неопределенность в мировой экономике, связанную с пандемией коронавируса.

Акции Visa подешевели на 1,2% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 14,7%.

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Тэги: США, VISA, КВАРТАЛ, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]