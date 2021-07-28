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ТЭК 28.07.2021 14:55

Нефть дорожает на фоне данных API

Цены на нефть повышаются в среду на фоне данных Американского института нефти (API), показавших снижение запасов в США на прошлой неделе.

Между тем опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" и потенциальных последствий для мировой экономики продолжают ограничивать рост котировок, пишет Trading Economics.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:38 в среду составляет $74,71 за баррель, что на $0,23 (0,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,98 за баррель, что на $0,33 (0,46%) выше итогового значения предыдущей сессии.

По данным API, резервы сырья в Штатах за неделю, завершившуюся 23 июля, сократились на 4,728 млн баррелей. Снижение запасов будет отмечено по итогам девятой из последних десяти недель, если официальный доклад министерства энергетики США, который будет обнародован в 18:30 в среду, подтвердит данные API.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что сокращение резервов нефти в стране на прошлой неделе составило 2,5 млн баррелей, запасов бензина - 1,3 млн баррелей, дистиллятов - 1,6 млн баррелей.

Эксперты полагают, что глобальные запасы нефти будут сокращаться в течение оставшейся части текущего года на фоне восстановления экономик стран, являющихся крупными потребителями энергоносителей, от последствий пандемии. При этом специалисты предупреждают, что быстрое распространение нового штамма коронавируса будет ограничивать спрос в краткосрочной перспективе.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]