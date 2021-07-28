Армения, по-прежнему, демонстрирует деструктивную позицию – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал деструктивной позицию Армению в вопросе нормализации отношений.
Такое мнение Байрамов высказал на встрече с делегацией во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Гейсаром в Баку, сообщает МИД.
«Министр проинформировал спикера парламента Пакистана о текущей постконфликтной ситуации в регионе, рисках мин на освобожденных от армянской оккупации территориях, работах по восстановлению в Карабахе», - подчеркивает ведомство.
Байрамов подчеркнул, что Армения, по-прежнему демонстрирует деструктивную позицию. Он также осудил попытки Армении к эскалации напряженности на границе в последние дни и призвал Ереван отказаться от таких провокаций и начать переговоры по делимитации границы для обеспечения мира и безопасности в регионе.
«Стороны на встрече обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в сферах экономики, торговли, энергетики, транспорта и др. направлениях. Кроме этого, обсудили вопросы региональной безопасности и изменения климата», - подчеркивается в сообщении МИД.
А.Азизов
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