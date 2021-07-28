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Оборона 28.07.2021 15:15

Армения, по-прежнему, демонстрирует деструктивную позицию – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал деструктивной позицию Армению в вопросе нормализации отношений.

Такое мнение Байрамов высказал на встрече с делегацией во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Гейсаром в Баку, сообщает МИД.

«Министр проинформировал спикера парламента Пакистана о текущей постконфликтной ситуации в регионе, рисках мин на освобожденных от армянской оккупации территориях, работах по восстановлению в Карабахе», - подчеркивает ведомство.

Байрамов подчеркнул, что Армения, по-прежнему демонстрирует деструктивную позицию. Он также осудил попытки Армении к эскалации напряженности на границе в последние дни и призвал Ереван отказаться от таких провокаций и начать переговоры по делимитации границы для обеспечения мира и безопасности в регионе.

«Стороны на встрече обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в сферах экономики, торговли, энергетики, транспорта и др. направлениях. Кроме этого, обсудили вопросы региональной безопасности и изменения климата», - подчеркивается в сообщении МИД.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]