Армения, по-прежнему, демонстрирует деструктивную позицию – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал деструктивной позицию Армению в вопросе нормализации отношений.

Такое мнение Байрамов высказал на встрече с делегацией во главе с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Гейсаром в Баку, сообщает МИД.

«Министр проинформировал спикера парламента Пакистана о текущей постконфликтной ситуации в регионе, рисках мин на освобожденных от армянской оккупации территориях, работах по восстановлению в Карабахе», - подчеркивает ведомство.

Байрамов подчеркнул, что Армения, по-прежнему демонстрирует деструктивную позицию. Он также осудил попытки Армении к эскалации напряженности на границе в последние дни и призвал Ереван отказаться от таких провокаций и начать переговоры по делимитации границы для обеспечения мира и безопасности в регионе.

«Стороны на встрече обменялись мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в сферах экономики, торговли, энергетики, транспорта и др. направлениях. Кроме этого, обсудили вопросы региональной безопасности и изменения климата», - подчеркивается в сообщении МИД.

А.Азизов