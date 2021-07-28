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Регион 28.07.2021 17:10

Правящая партия "Грузинская мечта" расторгает соглашение с оппозиционными партиями о выходе Грузии из политического кризиса

Правящая партия "Грузинская мечта" объявила о выходе из достигнутого 19 апреля соглашения о преодолении политического кризиса в Грузии, подписанного при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля несколькими политическими партиями.

"Сегодня, по истечении 100 дней со дня подписания этого документа, совершенно очевидно, что этот документ исчерпал себя, так как более половины депутатов от оппозиции его не подписали. В этой ситуации объявление "Грузинской мечтой" политического соглашения исчерпанным является безальтернативным шагом", - заявил на брифинге председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что предусмотренные соглашением конкретные пункты о проведении реформ в судебной и избирательной системах осуществляются и будут доведены до конца.

"Что касается пункта соглашения о назначении досрочных парламентских выборов в случае, если на предстоящих в октябре местных выборах "Грузинская мечта" наберет меньше 43% голосов избирателей, мы готовы по доброй воле назначить досрочные парламентские выборы даже, если наберем 53% голосов на местных выборах, но при условии, что наша политическая система готова к коалиционному правлению и оно не нанесет вреда интересам страны, - сказал Кобахидзе.

Документ, подготовленный Мишелем, не подписала самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение", которая была основана бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРТИИ, СОГЛАШЕНИЕ, ВЫХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]