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Регион 28.07.2021 15:21

Аятолла Хаменеи не видит гарантий соблюдения Западом условий СВПД

Верховный лидер Исламской республики Иран аятолла Хаменеи раскритиковал США за упрямство на переговорах по возвращению Вашингтона и Тегерана к соблюдению соглашению по иранскому атому (СВПД), а также - за нежелание выполнять обязательства перед Тегераном.

"На недавних переговорах по ядерной программе американцы упрямо отстаивали свою позицию. Когда они дают обещания, они говорят, что отменят санкции, но в реальности они этого не сделали и не сделают. Потом они говорят, что нужно добавить новые пункты в соглашения, которые уже существуют", - написал Хаменеи в твиттере.

"Запад и США абсолютно несправедливы и злонамерены на переговорах. Они без сомнений нарушают свои же обязательства. В предыдущем соглашении (в случае выходом США из СВПД - ИФ) они нарушили свои обязательства, и они не дают никаких гарантий, что будут соблюдать эти обязательства в будущем", - добавил он.

США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения. В последгние месяцы в Вене проходит переговорный процесс, на котором стороны должны решить, каким образом обе страны могут вернуться к соблюдению соглашения.

В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица заявляли, что после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования правительства Тегеран будет готов продолжить в Вене переговоры о возрождении СВПД.

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Тэги: ИРАН, ХАМЕНЕИ, США, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]