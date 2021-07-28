ГААД получит 10 млн манатов на строительство дорожной инфраструктуры в Кельбаджаре и Лачине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 10 млн манатов на строительство дорожной инфраструктуры в Кельбаджарском и Лачинском районах.

Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте главы государства.

Согласно документу, данные средства будут выделены Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) из госбюджета на 2021 год.

Р.Ахмедов