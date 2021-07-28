Боевики движения "Талибан", действующие на территории Пакистана, опровергли свое участие в боях против правительственных сил в Афганистане.

"Слухи о том, что пакистанские талибы присоединились к афганским в боях с правительственными силами Афганистана, безосновательны", - заявил пресс-секретарь движения "Талибан" в Пакистане Нур Вали Масуд, чьи слова цитирует в среду афганское информационное агентство "Khaama".

Пакистанские талибы заявили о подготовке к войне против пакистанских военных и разведки.

"Талибы заявили, что готовятся к войне против Пакистана и вскоре захватят некоторые ключевые районы, выбив оттуда пакистанские вооруженные силы", - говорится в сообщении.

Масуд также пообещал, что пакистанские талибы не будут сражаться против афганского правительства, а направят все свои силы на борьбу с Исламабадом.

"Талибы заявили, что изменили характер боевых действий и вскоре очистят некоторые племенные районы от пакистанских войск в соответствии с новым планом", - сообщает "Khaama".