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Дальнее зарубежье 28.07.2021 15:27

Пакистанские талибы заявили о подготовке к войне против пакистанских военных и разведки

Боевики движения "Талибан", действующие на территории Пакистана, опровергли свое участие в боях против правительственных сил в Афганистане.

"Слухи о том, что пакистанские талибы присоединились к афганским в боях с правительственными силами Афганистана, безосновательны", - заявил пресс-секретарь движения "Талибан" в Пакистане Нур Вали Масуд, чьи слова цитирует в среду афганское информационное агентство "Khaama".

Пакистанские талибы заявили о подготовке к войне против пакистанских военных и разведки.

"Талибы заявили, что готовятся к войне против Пакистана и вскоре захватят некоторые ключевые районы, выбив оттуда пакистанские вооруженные силы", - говорится в сообщении.

Масуд также пообещал, что пакистанские талибы не будут сражаться против афганского правительства, а направят все свои силы на борьбу с Исламабадом.

"Талибы заявили, что изменили характер боевых действий и вскоре очистят некоторые племенные районы от пакистанских войск в соответствии с новым планом", - сообщает "Khaama".

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН, ТАЛИБАН, БОИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]