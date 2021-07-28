Песков призвал не преувеличивать дух женевского саммита РФ-США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не преувеличивать дух российско-американского саммита в Женеве и отметил, что эра партнерства между РФ и США еще не началась.

"Не нужно предаваться лишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы", - сказал Песков журналистам.

"Надевать розовые очки и рассматривать Женеву, как некий порог, пройдя через который мы уже вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно", - добавил он.

Песков заметил, что в Женеве были полезные, конструктивные, "но прямые переговоры, на которых четко констатированы те пункты, по которым у нас имеются серьезные разногласия". "Позитив этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по целому ряду вопросов. Это и кибербезопасность, и стратстабильность, и, возможно, другие, - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что по кибербезопасности и стратегической стабильности контакты идут, что является плюсом.