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СНГ 28.07.2021 15:35

Песков призвал не преувеличивать дух женевского саммита РФ-США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не преувеличивать дух российско-американского саммита в Женеве и отметил, что эра партнерства между РФ и США еще не началась.

"Не нужно предаваться лишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы", - сказал Песков журналистам.

"Надевать розовые очки и рассматривать Женеву, как некий порог, пройдя через который мы уже вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно", - добавил он.

Песков заметил, что в Женеве были полезные, конструктивные, "но прямые переговоры, на которых четко констатированы те пункты, по которым у нас имеются серьезные разногласия". "Позитив этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по целому ряду вопросов. Это и кибербезопасность, и стратстабильность, и, возможно, другие, - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что по кибербезопасности и стратегической стабильности контакты идут, что является плюсом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, САММИТ, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]