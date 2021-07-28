Губернатор Оклахомы выразил заинтересованность в расширении военного сотрудничества с Азербайджаном

Губернатор штата Оклахома (США) Джон Кевин Ститт заявил, что является сторонником расширения военного сотрудничества с Азербайджаном.

Такое мнение Ститт высказал на встрече с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым в среду в Баку, сообщает Минобороны.

Министр обороны на встрече коснулся сложившейся обстановки на освобожденных территориях, в том числе на армяно-азербайджанской государственной границе, и проинформировал о сегодняшнем инциденте. Гасанов заявил, что ответственность за эскалацию напряженности на границе лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Министр также выразил удовлетворение позитивными результатами двустороннего сотрудничества в различных сферах и текущим состоянием связей между Национальной гвардией штата Оклахома и армией Азербайджана, подчеркнул важность дальнейшего развития этих связей.

Губернатор также выразил признательность за вклад военнослужащих Азерайджана в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане и подчеркнул приверженность расширению имеющегося военного сотрудничества.

«На встрече стороны обменялись мнениями о совместных мероприятиях, проводимых в рамках Программы партнерства между армией Азербайджана и Национальной гвардией штата Оклахома», - подчеркивается в информации.

Э.Шафиев