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Оборона 28.07.2021 15:41

Губернатор Оклахомы выразил заинтересованность в расширении военного сотрудничества с Азербайджаном

Губернатор штата Оклахома (США) Джон Кевин Ститт заявил, что является сторонником расширения военного сотрудничества с Азербайджаном.

Такое мнение Ститт высказал на встрече с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым в среду в Баку, сообщает Минобороны.

Министр обороны на встрече коснулся сложившейся обстановки на освобожденных территориях, в том числе на армяно-азербайджанской государственной границе, и проинформировал о сегодняшнем инциденте. Гасанов заявил, что ответственность за эскалацию напряженности на границе лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Министр также выразил удовлетворение позитивными результатами двустороннего сотрудничества в различных сферах и текущим состоянием связей между Национальной гвардией штата Оклахома и армией Азербайджана, подчеркнул важность дальнейшего развития этих связей.

Губернатор также выразил признательность за вклад военнослужащих Азерайджана в небоевую миссию «Решительная поддержка» в Афганистане и подчеркнул приверженность расширению имеющегося военного сотрудничества.

«На встрече стороны обменялись мнениями о совместных мероприятиях, проводимых в рамках Программы партнерства между армией Азербайджана и Национальной гвардией штата Оклахома», - подчеркивается в информации.

Э.Шафиев

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Тэги: ОКЛАХОМА, МИНОБОРОНЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]