Россельхознадзор предупредил Азербайджан о возможном запрете поставок картофеля

Россельхознадзор может запретить поставки картофеля из Азербайджана, если не будет усилен контроль за отправляемой в РФ продукцией, сообщает российская служба по итогам видеопереговоров с представителями агентства продовольственной безопасности Азербайджана.
На них Россельхознадзор сообщил о выявлении картофеля, зараженного карантинным для стран-членов ЕАЭС объектом - бурой бактериальной гнилью. Служба попросила азербайджанских коллег провести расследование для выяснения причин нарушения, а также усилить контроль за отправляемой в РФ продукцией.
"Российская сторона предупредила, что в случае новых обнаружений карантинного объекта будет вынуждена ввести временные ограничения на поставки картофеля из Азербайджана", - говорится в сообщении.
Согласно данным системы "Аргус-Фито", в 2020 году Азербайджан поставил в РФ 69 тыс. тонн продовольственного картофеля.
Кроме того, Россельхознадзор проинформировал, что в случае выявления в томатах, ввозимых в РФ, карантинных организмов, в частности, вируса коричневой морщинистости плодов томата, будет вводить запрет на поставки с предприятий, отправляющих зараженные грузы.
Как сообщалось, в настоящее время право на экспорт томатов в РФ имеют 152 азербайджанских предприятия.
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