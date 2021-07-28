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АПК 28.07.2021 15:42

Россельхознадзор предупредил Азербайджан о возможном запрете поставок картофеля

Россельхознадзор может запретить поставки картофеля из Азербайджана, если не будет усилен контроль за отправляемой в РФ продукцией, сообщает российская служба по итогам видеопереговоров с представителями агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

На них Россельхознадзор сообщил о выявлении картофеля, зараженного карантинным для стран-членов ЕАЭС объектом - бурой бактериальной гнилью. Служба попросила азербайджанских коллег провести расследование для выяснения причин нарушения, а также усилить контроль за отправляемой в РФ продукцией.

"Российская сторона предупредила, что в случае новых обнаружений карантинного объекта будет вынуждена ввести временные ограничения на поставки картофеля из Азербайджана", - говорится в сообщении.

Согласно данным системы "Аргус-Фито", в 2020 году Азербайджан поставил в РФ 69 тыс. тонн продовольственного картофеля.

Кроме того, Россельхознадзор проинформировал, что в случае выявления в томатах, ввозимых в РФ, карантинных организмов, в частности, вируса коричневой морщинистости плодов томата, будет вводить запрет на поставки с предприятий, отправляющих зараженные грузы.

Как сообщалось, в настоящее время право на экспорт томатов в РФ имеют 152 азербайджанских предприятия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРТОФЕЛЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]