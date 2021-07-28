Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0095 RUR   0.0231 GBR   2.3585 TRY   0.1986

Цена на нефть

27.07 $/bbl   WTI 71.65 -0.26 Brent 74.48 -0.02

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 28.07.2021 18:02

В ВОЗ зафиксировали за прошлую неделю рост на 21% числа смертей от COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в среду, что количество смертей от коронавируса COVID-19 на планете за прошлую неделю выросло на 21%.

В ВОЗ пояснили, что за неделю с 19 по 25 июля было зарегистрировано более 69 тыс. смертей от коронавируса по всему миру. Это на 12 тыс. больше, чем в период с 12 по 18 июля. Больше всего смертей было зафиксировано в Северной и Южной Америке, а также в Юго-Восточной Азии. В ВОЗ подчеркнули, что за прошлую неделю показатели смертности от коронавируса выросли везде, кроме Европы.

В среднем же, по подсчетам организации, на прошлой неделе ежедневно по всему миру выявляли около 540 тыс. случаев заражения COVID-19. На позапрошлой неделе этот показатель составлять 490 тыс.

"Если эта тенденция продолжится, можно ожидать, что совокупное число случаев по всему миру может превысить 200 млн в ближайшие две недели", - говорится в сообщении ВОЗ.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 195,3 млн случаев заражения коронавирусом и около 4,1 млн смертей от последствий заражения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ВОЗ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


ВОЗ одобрила вакцину от COVID-19 китайской Sinopharm для экстренного применения - заявление организации ВОЗ призвала фармкомпании предоставлять всю информацию о новых лекарствах и вакцинах В 50 странах из-за вакцинации от COVID-19 отложили прививки от других заболеваний - ВОЗ В мире семь недель подряд растет число заражений COVID-19 - ВОЗ ВОЗ впервые за семь недель отметила рост темпа заражений COVID-19 в мире ВОЗ предупреждает о грядущем появлении новых штаммов коронавируса

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]