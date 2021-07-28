В Кремле назвали новые заявления Байдена о Путине и России неверными по сути

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине как о руководителе страны, у которой есть только нефть и ядерное оружие, неверными по своей сути.

"Они, как минимум, не верны по своей сути", - сказал он журналистам, комментируя слова Байдена.

Песков заметил, что американский президент сделал это заявление, выступая перед сотрудниками национальной разведки США.

"Понятно, что у этой аудитории востребованы бравурные заявления", - сказал он.

"Но также очевидно, что президент озвучивает те посылы, которые озвучиваются его аппаратом, его помощниками, и здесь, как раз, налицо ошибочное знание и понимание современной России", - продолжил представитель Кремля.

Песков признал, что Россия является "крупнейшей ядерной державой", и страной, "где достаточно большой нефтегазовый сектор".

"Вместе с тем, утверждать о том, что у России больше ничего нет, в корне неверно", - продолжил он.

Представитель Кремля привел статистику, согласно которой, в 2020 году доля нефтегазовых доходов в ВВП РФ составляла лишь 15,2%, а в 2017 году - 16,9%. Нефтегазовые доходы в бюджете России составляли в 2010 году 46%, а в 2020 - 28%

"Если бы речь шла о квалифицированных экспертных документах о нашей стране, то, наверное, как минимум, эта информация была бы доложена президенту США. Мы видим, что этого сделано не было", - сказал он.

"Мы сожалеем в этой связи, и надеемся, что все-таки ему будет готовиться более экспертная информация", - добавил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что у России есть не только ядерное оружие, заметив при этом, что это - "очень высокотехнологичная сфера, которая имеет свое продолжение и в гражданской сфере".

"Это и передовая ядерная энергетика, это и развитие инновационных областей, это и мощнейшее сельское хозяйство, экспорт которого больше, чем те деньги, которые мы зарабатываем от экспорта оружия, это и сектор стройки, который пока демонстрирует очень уверенные темпы развития, и так далее и тому подобное", - сказал он.

"Конечно, мы предпочли бы, чтобы это все докладывалось президенту США", - подытожил Песков.

27 июля Байден на встрече с руководством и сотрудникам разведсообщества заявил, что Россия уже пытается вмешиваться в ход промежуточных американских выборов 2022 года, распространяя дезинформацию.

Президент США также заявил, что Россия испытывает трудности из-за ограниченного характера своей экономики, и это повышает угрозу со стороны Москвы.

"Я встречался с (президентом России Владимиром - ИФ) Путиным, перед которым есть настоящая проблема - у него экономика с ядерным оружием и нефтяными скважинами и больше ни с чем, она восьмая по размеру в мире - он знает, что он в по-настоящему в трудном положении, и это, по моему мнению, делает его еще более опасным", - сказал Байден.