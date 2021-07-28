В результате бурения и испытания новой разведочной скважины на месторождении "Малай" в Туркменистане получен промышленный приток газа дебитом более 400 тысяч кубометров в сутки, сообщает электронная газета нефтегазового комплекса страны.
Буровые работы выполнены управлением "Туркменгазбуравлайыш" ("Туркменгазбурение") Государственного концерна "Туркменгаз".
Также отмечается, что на площадке "Агаргуйы", расположенной недалеко от месторождения "Малай", концерном приняты для дальнейшей эксплуатации две скважины. К бурению еще одной эксплуатационной скважины на площадке "Агаргуйы" в эти дни приступила Государственная корпорация "Туркменгеология".
На протяжении многих лет на месторождении "Малай" осуществляется эффективная добыча природного газа и обеспечивается поставка природного газа в межгосударственный газопровод "Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай".
По данным издания, за первое полугодие 2021 года управление "Туркменгазбуравлайыш" добыло 6 млрд 134 млн кубометров газа, а также более 24,2 тыс. тонн газового конденсата.
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