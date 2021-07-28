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ТЭК 28.07.2021 22:00

На очередной скважине месторождения "Малай" в Туркменистане получен приток газа в 400 тыс. куб. м в сутки

В результате бурения и испытания новой разведочной скважины на месторождении "Малай" в Туркменистане получен промышленный приток газа дебитом более 400 тысяч кубометров в сутки, сообщает электронная газета нефтегазового комплекса страны.

Буровые работы выполнены управлением "Туркменгазбуравлайыш" ("Туркменгазбурение") Государственного концерна "Туркменгаз".

Также отмечается, что на площадке "Агаргуйы", расположенной недалеко от месторождения "Малай", концерном приняты для дальнейшей эксплуатации две скважины. К бурению еще одной эксплуатационной скважины на площадке "Агаргуйы" в эти дни приступила Государственная корпорация "Туркменгеология".

На протяжении многих лет на месторождении "Малай" осуществляется эффективная добыча природного газа и обеспечивается поставка природного газа в межгосударственный газопровод "Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай".

По данным издания, за первое полугодие 2021 года управление "Туркменгазбуравлайыш" добыло 6 млрд 134 млн кубометров газа, а также более 24,2 тыс. тонн газового конденсата.

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, ГАЗ, СКВАЖИНА, ПРИТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]