Более 3 млн туристов посетили Анталью с начала года

Турпоток в Анталью с начала 2021 года превысил 3 млн человек, почти 50% путешественников посетили турецкую провинцию в июле, сообщает газета Hurriyet Daily News.
"Согласно заявлению губернатора Антальи, турецкую провинцию с начала года посетили более 3 млн туристов, из которых почти половина приехала на отдых в июле. Так, с 1 по 25 июля Анталью посетили около 1,5 млн туристов или 48,7% всего турпотока в регион с начала года. За аналогичный период в 2020 году провинцию посетили всего 165 тыс. туристов", - пишет издание.
Кроме того, росту турпотока способствовали длинные выходные с 19 по 23 июля в честь мусульманского праздника Курбан-байрам.
По данным аэропорта Антальи, с 16 по 25 июля в провинцию прилетели более 700 тыс. туристов. За это время аэропорт принял более 3,1 тыс. международных и 684 внутренних рейса, на которых прилетели 596 тыс. иностранных и около 112 тыс. местных туристов.
По словам зампредседателя Фонда регионального развития Кемера (KETAV) Волкана Йорулмаза, район ежедневно принимал более 200 тыс. туристов, однако он не в полной мере реализует свой потенциал, особенно с точки зрения привлекательности у иностранных гостей.
"Учитывая рост числа местных туристов, праздник Курбан-байрам предоставил столь необходимую передышку туриндустрии, и эта тенденция, вероятно, сохранится в августе", - сказал Йорулмаз.
В свою очередь, председатель Ассоциации туристических операторов Аланьи (ALTID) Бурхан Сили отметил, что загрузка гостиниц Аланьи в июле составляет около 75%. По его словам, спрос высокий, однако ощутимо ниже, чем во время мусульманского праздника.
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